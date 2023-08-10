Детскую поликлинику на Корчагина открыли после капремонта

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все работы выполнены, не считая мелких недоделок, которые сейчас устраняются. Осталось доукомплектовать отдельные помещения мебелью, оконными жалюзи и прочими мелкими деталями.

По словам главы города, проблемы, связанные с недовольством жителей дома, в пристройке которого находится поликлиника, решены. Таковые, в частности, были связаны с системой вентиляции. Осталось привести в порядок подъезд к поликлинике, а также заняться фасадом самого дома, который теперь явно диссонирует с фасадом медучреждения — свежевыкрашенным и чистым.

Холл поликлиники также преобразился, стены внутри декорировали в светлые тона и украсили рисунками — лаконичными и в меру яркими. Современно выглядит и регистратура. Теперь это не узенькое, со следами многочисленных прикосновений, окошечко, а открытая стойка, куда можно подойти с детьми, не толкаясь и не теснясь. Еще один плюс — все кабинеты оборудованы кондиционерами. У входа — игровой уголок со специальным покрытием, конструкторами и книжками, есть большой монитор для трансляции мультиков.

Ремонтировали больше года

Как рассказал директор ООО «Риф» Константин Ребенков, капремонт объекта затянулся по причине некачественного проекта, который пришлось переделывать. Появилась и необходимость сделать помещения, которые изначально не планировались. В процессе ремонта выявилась потребность в

дополнительной замене внутридомовых инженерных сетей. Кроме того, строителей не обошли проблемы с финансированием, логистикой, сроками поставки материалов и оборудования.

По словам К.Ребенкова, возникший конфликт с жильцами одной из квартир, самовольно использовавших территорию крыши поликлинической пристройки, до конца еще не исчерпан, а в самый его разгар дело доходило до вызовов полиции и приглашений прокуратуры.

Весь ремонт обошелся около 56 миллионов рублей, включая пространство подвала, в котором поменяли трубы и стояки для жильцов, чьи квартиры расположены над поликлиникой. За исключением той самой нехорошей квартиры, судебные споры с владельцами которой продолжаются.

Педиатров не хватает

Как рассказала главный врач Городской детской больницы №5 Наталья Шайнер, само поликлиническое отделение работает с 1980 года. Нынешний ремонт продолжался с апреля 2022 года. Теперь емкость поликлиники составляет 230 посещений в смену, к отделению прикреплены более семи тысяч детей, восемь участков обслуживают только шесть педиатров.

По словам Н.Шайнер, кадровый дефицит имеется, но на сегодня участки распределены так, что каждый пациент все-таки попадает к специалисту. По ее

словам, привлекать кадры стараются по специальной программе, частью которой стало целевое обучение на открывшемся в этом году медицинском факультете Севастопольского государственного университета.

Горздрав также приглашает в город выпускников медицинской академии им.Георгиевского Федерального университета им.Вернадского.

Наиболее остро стоит вопрос нехватки участковых педиатров, а также узких специалистов. По среднему медперсоналу ситуация не столь удручающая.

Правда, общую нехватку кадров по больнице №5 главврач называть не стала.