Денег на ремонт площадки хватило только на ее демонтаж

Остальное финансирование, вероятно, будет проводится не из бюджета Ленинского МО, а из карманов жильцов.

Ремонт спортплощадки во дворе домов по улице Адмирала Октябрьского, 1 и улицы Большой Морской, 46 завершился, едва начавшись. В мае повесили баннер, из которого следовало, что за текущий ремонт дворовой площадки решительно взялась администрация Ленинского муниципального образования. Но «паспорт объекта» провисел с неделю, и начавшийся было ремонт продлился столько и завершился лишь демонтажем обветшалого забора из металлической сетки.

— Почему? — с этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась в Ленинский муниципалитет, к начальнику отдела по благоустройству Сергею Сытнику.

Из его объяснений следовало, отпущенных на объект денег хватило только на демонтаж ограждения и подкраску тренажеров на площадке воркаута рядом.

На вопрос, будет ли продолжение, С.Сытник определенно ответить не смог, сославшись на инициативы департамента городского хозяйства и заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, который не так давно продекларировал, что содержание дворовых площадок, а теперь, получается, что и их текущий ремонт, необходимо возложить на плечи жильцов.

По его словам, руководство УК «Центр», в зону ответственности которого входит конкретно эта площадка, против этого нисколько не возражает.

Другое дело, что жильцов пока никто не спросил о желании взять на себя дополнительные финансовые обязательства.