День археолога предлагают отметить в Херсонесе

Для археологов и всех, кто ими восхищается и сочувствует 15 августа в Херсонесе устроят праздник, который продлится с 11.00 до 16.00 и пройдет при поддержке Фонда «Моя история».

Посетителям обещают тематические мастер-классы, квесты, экскурсии, выставки.

Желающие почувствовать себя археологами смогут освоить мытье керамики или принять участие мастер-классе «Археологическая песочница», самым юным предложат пройтись по арт-аллее «Первооткрыватели».

В 11.00, 13.00 и 15.00 пройдут тематические экскурсии «Дневник археолога», на которых приоткроют специфику этой необычной профессии.

Пока взрослые будут слушать экскурсии, дети смогут принять участие в квестах «Навстречу приключениям» и отправиться на поиски клада в городе двух тысячелетий. Время начала квестов — 11.00, 13.00 и 15.00.

В 15.00 в Византийском дворике начнется концерт классической музыки в исполнении виргуоза игры на стеклянных бокалах Тимофея Винковского, а через час (в 16.00) в малом зале Античной экспозиции откроют выставку «По следам Гермеса», где расскажут, как и чем торговал Херсонес с другими странами Причерноморья.

Сообщается, что бесплатные билеты на тематические экскурсии и квесты можно забронировать до 14 августа по телефону +7 918 950-69-16.

