Звон колокольчиков принес удачу

Александре Мироновой друзья и знакомые на все праздники дарят колокольчики. В коллекции их набралось уже 200 экземпляров.

Одна из комнат в квартире композитора Бориса Миронова напоминает небольшой музей. Его супруга Александра с легкой руки супруга начала коллекционировать колокольчики много лет назад. Первый, хрустальный, Б.Миронов привез ей из Чехословакии, куда он ездил на гастроли с ансамблем «Нежность».

«Коллекция начала собираться, когда мой бывший ученик Дима Крыжановский, чемпион Паралимпийских игр, привез колокольчик из Пекина. А потом друзья сказали: «Мы теперь знаем, что тебе дарить!» И стали мне привозить колокольчики из Греции, Африки, Италии, Англии, Франции, Кипра, Израиля, Монголии и из других стран», — рассказала А.Миронова.

Колокольчики в доме Мироновых представлены во всем разнообразии: ангелы и птички, мини-колокола, металлические и стеклянные, эмалированные, расписанные под гжель, глиняные, с видами соборов и других исторических мест и личностей.

К супругам часто приходят гости — у них много друзей и учеников, которые не забыли о своих педагогах. А.Миронова много лет работала воспитателем-методистом в школе №39. А с 1972 года в течение 36 лет каждое лето она была начальником школьного лагеря «Флотилия «Чайка». У нее до сих пор огромный круг общения. А поэтому и коллекция получилась немаленькая.

В коллекции неожиданно оказались даже бубенчики: друг семьи хотел привезти А.Мироновой традиционный подарок из США, но колокольчиков там не нашел. Зато бубенчиков оказался большой выбор.

Кстати, считается, что людей, которые коллекционируют колокольчики, ожидают удача и семейная гармония.