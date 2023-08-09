Задержали диверсанта, взорвавшего газопровод в Кореизе

Сотрудники ФСБ России задержали 43-летнего россиянина, который признался, что по заданию украинской спецслужбы совершил теракт в крымском поселке в июне текущего года.

«В июне 2022 года фигурант, находясь в городе Павлоград Днепропетровской области, был завербован спецслужбой Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым. По заданию украинских кураторов 23 июня 2023 года мужчина осуществил подрыв газопровода с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник», — сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Во время обысков в гараже мужчины изъято два килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства «С-4», два электродетонатора военного назначения «ЭДП», два электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Задержанный уже дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подрыве газопровода в Кореизе. В настоящее время устанавливается его причастность к иным преступлениям на территории РФ.

Пошел на диверсию из-за шантажа СБУ

Видео с признанием задержанного распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина рассказал, что боролся в своем городе с закладчиками наркотиков, за что сотрудники украинской полиции провели у него обыск. «В ходе обыска они выяснили, что у меня с 2001 года российское гражданство. Старший человек представился сотрудником СБУ, сказал, что в покое не оставят, посадят меня по-любому за двойное гражданство, и предложил мне сотрудничество», — сказал задержанный.

Далее мужчина по заданию СБУ получил российский паспорт в Москве и переехал в Крым. Ему показали принципы работы самодельных взрывных устройств, рассказали о конспирации. В марте он поучил сообщение, что надо забрать из тайника взрыватели, найти и взорвать магистральную газовую трубу.

«Установил заряд, отошел, метров со 100 с кнопки сработало. После чего пошел назад, спрятал кнопку в тайник и отписал, что все сделал», — рассказал мужчина.

В отношении задержанного возбужденного уголовное дело по ч.1 ст.205 (террористический акт) и ч.1 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Он заключен под стражу.

О том что в поселке Кореиз на южном берегу Крыма поврежден газопровод и без газа осталось около 500 человек, 23 июня сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков со ссылкой на поселковую администрацию.