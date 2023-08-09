В садовом товариществе на Фиоленте строят что-то незаконное

Севгосстройнадзор через суд потребует прекратить самовольное строительство в границах СТ «Голубой залив» на Фиоленте и снести три объекта.

В июле 2023 были проведены контрольно-надзорные мероприятия в границах землепользования СТ «Голубой залив». Было установлено, что на земельных участках выполняется строительство с нарушением городских правил землепользования и застройки, сообщили в Севгосстройнадзоре.

Результаты проверки были направлены в комиссию по пресечению самовольного строительства, которая приняла решение направить в суд исковое заявление о сносе трех объектов в СТ.

Обычно на землях, отведенных под садоводство, хозяева участков пытаются незаконно построить многоквартирные дома или мини-гостиницы.