В интересах безопасности экспедицию на «Пионере-М» сократят

Об этом ТАСС сообщил ректор Севастопольского госуниверситета (СевГУ) Владимир Нечаев.

Ранее в вузе говорили, что морская экспедиция с участием студентов вузов Южного федерального округа пройдет с августа по октябрь по маршруту от Севастополя до Сочи.

«Любое судно проходит этап между строительством и вводом в эксплуатацию, — сказал D/Нечаев. — Это множество документов, страховок, разрешений, мы сейчас заканчиваем этот этап, поэтому срок начала экспедиции сдвинулся, рассчитываем, что к середине сентября мы этот процесс завершим. Осложняет планы и то, что сейчас закрыты многие районы плавания, но мы планируем в этом году провести межвузовскую экспедицию вдоль южного берега Крыма, от мыса Сарыч до Феодосии, это более-менее открытый район для плавания». Он отметил, что на сегодняшний день разрешенными по документам районами плавания НИС «Пионер-М» являются акватории Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. В этом году, по словам ректора, нужно сделать своеобразную обкатку судна.

Как пояснил проректор по научной деятельности СевГУ Максим Евстигнеев, сокращение протяженности маршрута экспедиции в этом году связано как раз с необходимостью полной проверки работы всех технических подсистем судна в условиях дальних походов.

D состав экспедиционной группы будут входить как преподаватели и научные сотрудники академических институтов (Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН, Институт океанологии им. Ширшова РАН, Морской гидрофизический институт РАН) и университетов (Балтийский федеральный, Астраханский государственный, МГУ), так и студенты вузов, обучающиеся морским наукам. Среди задач экспедиции — междисциплинарные исследования, включающие гидробиологию, экологию, геологию, гидрологию, подводную археологию, а также испытание автономных необитаемых подводный аппаратов.

Судно «Пионер-М» спустили на воду 24 сентября 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе (Петербург, входит в ОСК). Проектирование вели ученые Севастопольского госуниверситета. Длина судна — около 26 м, ширина — 9 м, максимальная скорость — 11 узлов.