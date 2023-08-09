В Динопарке будут выставка, лекция, стихи и концерт

В уличной галерее парка «Динопарк» вечером 13 августа будет громко, весело и интересно, обещает сайт общественной организации «Севпарки».

Для жителей района и всех севастопольцев организуют выставку об эволюции культурного кода Севастополя. Мероприятие начнется с лекции «Севастополь: 4 города», которую прочитает директор Института Развития города Алексей Тихонов. Его сменит севастопольский поэт и краевед Тихон Синицын. Он прочтет стихи о любимом городе.

Музыкальным оформлением вечера займется группа Caleort, которая исполнит романтичный арт-бард-рок, а также группа Cantaloop, в репертуаре которой электронный эйсид джаз (кислотный джаз) и чилл (расслабляющая музыка).

Приглашают всех, вход свободный, начало в 18.00.