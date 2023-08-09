Студент в соцсети обматерил верующих

В Гагаринском районном суде пройдет слушание уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Ялты, который учился в севастопольском вузе. В публичной группе Телеграм-канала он опубликовал высказывания, «оскорбляющие чувства последователей одной из мировых религий».

«По версии следствия, молодой человек, проходящий обучение в высшем учебном заведении в Севастополе, совершил действия, нарушающие права на свободу совести и вероисповеданий. В марте 2022 года в групповом чате в мессенджере Telegram он опубликовал высказывания, содержащие грубую ненормативную лексику и оскорбляющие чувства последователей одной из мировых религий», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Этот факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Дело направлено в суд.