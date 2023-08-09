Софора — «любимица» дворников

В июле – августе улицы крымских городов буквально застилают ковры из желтовато-белых цветков. Это отцветает софора. Дворники в такие периоды не всегда вовремя справляются с уборкой, и на них периодически поступают жалобы. Впрочем, достоинства софоры японской перевешивают все ее недостатки.

Родиной этого дерева считается не только Япония, но и Китай. Первое упоминание о нем встречается в древнекитайском тексте, который датируется примерно 400 годом до н.э.

Времен Ушакова и Стевена

Софора японская — это интродуцент, то есть гость, вселенец. В книге «Рассказы о деревьях Крыма» кандидата биологических наук Лидии Згуровской говорится, что в Никитский ботанический сад софора попала еще в 1814 году при первом директоре Христиане Стевене. А уже через 10 лет сад начал торговать саженцами этого растения.

Возможно, в Севастополе софора японская появилась еще раньше. Об этом свидетельствует старая огромная софора, которая растет в Ушаковой балке. Считается, что ее посадил лично адмирал Федор Ушаков, который в 1788-1792 годах облагородил участок земли на Корабельной стороне и учредил парк для отдыха низших чинов моряков.

Успешная акклиматизация и быстрое расселение софоры в Крыму объясняются ее малой требовательностью к почвам и стойкостью к засухам. Тем более, дерево прекрасно размножается семенами.

К достоинствам софоры можно приплюсовать и то, что она, как и все бобовые, является азотособирателем. В свое время софора японская принесла большую пользу в деле лесоразведения на песках юга России и в степных посадках Крыма, где рядом с ней неплохо чувствовали себя кустарники и деревья других пород — ее азотные иждивенцы.

Настойка керченского врача

Софора японская относится к ядовитым растениям, но при этом ее плоды и бутоны могут помочь излечиться от 30 болезней. В книге Максима Жадана «Аптека в лесу» говорится, что первым в Крыму серьезное внимание на целебные свойства дерева обратил керченский врач Владимир Васильевич Лысков. Он до конца своей жизни занимался внедрением в медицинскую практику спиртовой настойки из плодов софоры как наружного, так и внутреннего лекарственного средства, названного им софорином. Настойку врач с успехом применял при лечении кожных заболеваний, туберкулеза и внутренних кровотечениях.

«При лечении настойкой софоры ожогов первой и второй степени заживление происходит в течение пяти-шести дней. При ожогах третьей степени наступает постепенное рубцевание трофических язв, причем настойка оказывает болеутоляющее действие. Успешно лечатся легкие и средние ранения, полезна она также при ушибах, фурункулах и карбункулах. При туберкулезе кожи (красная волчанка) настойка софоры вызывает побледнение узлов и постепенное заживление кожи лица. С успехом применяется при чешуйчатом лишае, при хронических сухих плевритах и т. д.», — писал в своих заметках врач из Керчи.

Кроме того, В.Лысков советовал использовать софорин для промывания гнойных полостей, при трофических язвах, геморрое и зубной боли. В книге даже можно найти подробные рекомендации, как сделать это волшебное средство.

Лекарственным сырьем являются бутоны софоры японской и его плоды. Бутоны заготовляют в сухую погоду в конце фазы бутонизации, а плоды — в недозрелом состоянии в сентябре-октябре. Основные действующие вещества — флавоноиды, из них главный — рутин. Витаминный препарат «Аскорутин» делают как раз из японской софоры. Его принимают при авитаминозах, для возвращения эластичности капиллярам и сосудам. А содержащийся в софоре кварцетин уменьшает аллергию на многие препараты.

Порошок из семян и бобов софоры добавляют в различные кремы и мази, лосьоны и шампуни.

А вот кожура плодов очень ядовита, как и древесина. Пропитанная ядовитыми алкалоидами, не поддающаяся гниению, в Японии и Китае древесина используется для производства паркетной планки и мебели. Ее обработка причислялась к разряду вредных для человека занятий.

Пища для птиц и пчел

Л.Згуровская писала, что, несмотря на ядовитость долго не высыхающих липких плодов софоры, их жадно поедают птицы. Дело здесь, надо полагать, не столько в их особой питательности, сколько в лечебных свойствах. Кстати, в Крыму растет еще и дикорос — софора Продана. Она из того же семейства, что и софора японская, но, в отличие от нее, является многолетним травянистым растением с совершенно неизученными свойствами.

А еще софору японскую любят пчелы. Цветки дерева выделяют много нектара даже в засушливую погоду. Вообще дерево выглядит довольно эффектно. У него раскидистая пышная крона, а в июле – августе, раз в два года, она покрывается длинными (до 30-35 см) метелками желтовато-белых, душистых цветков. Затем эти метелки превращаются в связки сочных, мясистых, долго не высыхающих плодов, внутри которых созревают похожие на чечевицу твердые семена.

Считается, что больше всего деревьев софоры японской на полуострове произрастает в Керчи и под Евпаторией. Как раз-таки жители Керчи периодически жалуются на дворников, что они не успевают убрать «ковровые покрытия» из опавших цветов с улиц города.