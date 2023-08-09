Сделал татуировку необдуманно

Житель Симферопольского района на пляже в селе Оленевка демонстрировал татуировку на ноге с изображением полуострова Крым и герба Украины на нем. За это Черноморский районный суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей.

Мужчина, находясь в общественном месте, осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Он демонстрировал татуировку неопределенному кругу лиц, сообщили в пресс-службе Черноморского районного суда Республики Крым.

Крымчанин принес публичные извинения и сообщил, что в 2022 году он нанес татуировку необдуманно. Также он заявил, что Крым является полноправным субъектом РФ.