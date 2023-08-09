Реставрация здания Панорамы идет по графику

Администрация Музея обороны Севастополя рассказала и показала журналистам, как проходит ремонт исторического здания. Это первая полная реконструкция здания панорамы за долгие годы.

На объекте работает около 50 человек. Уже произведена самая сложная часть работ: усилен фундамент, со стен очищена штукатурка, собрана защитная конструкция для возведения лесов и демонтажа медной кровли.

По словам руководителя проектов компании-подрядчика ООО «Равелин»Дмитрия Орлова, работы выполняются по графику.

— Процент готовности оценить сложно, потому что работы разноплановые, а сроки выполнения работ разные. Но приблизительно выполнено процентов 17, — говорит Д.Орлов.

Смотровая площадка

Показ текущих строительных работ начался с осмотра временной защитной конструкции, выстроенной рабочими внутри здания сразу над смотровой площадкой, откуда ранее зрители любовались художественным полотном панорамы.

— Сейчас мы находимся над смотровой площадкой на временных конструкциях, которые установлены для защиты предметного плана и полотна панорамы на время производства работ, — рассказывает начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея Вячеслав Чеботько.

Защитная конструкция расположена на восьмиметровой высоте от основания здания над предметным планом.

Для ее установки использовались металлические балки, укрытые брусом, обрешеткой и фанерой. Сложность работы состояла в том, что объем предметного плана очень большой — 900 кв.метров, а все детали конструкции заносились и устанавливались вручную. При этом вес одной балки более 800 кг.

Сам предметный план и полотно закрыты слоями огнеупорного брезента, гофрокартона, спанбонда (тонкий нетканый материал, изготовленный из полипропиленового волокна) и проклеены армированной пленкой.

Реконструкция зонта-рефлектора

Изначально при строительстве здания было предусмотрено, что живописное полотно будет освещаться только за счет солнечного света. Для этого создали специальную конструкцию светоотражающего зонта-рефлектора в форме цилиндрического абажура. Он скрывает от зрителя источники прямого света и верхнюю часть картины, затемняя смотровую площадку, что создает иллюзию воздушной среды и реальности изображенного на холсте — эффект присутствия зрителя на месте событий.

Сейчас светоотражающий зонт-рефлектор, расположенный под кровлей здания, рабочие при помощи тросов опустили на защитную конструкцию.

Старая ткань на зонте крайне изношена: вся в следах протечек и замыканий. Ее демонтируют и используют, чтобы снять выкройку для закупки новой. Новую ткань пропитают специальными защитными растворами, объяснил В.Чеботько.

Сама алюминиевая конструкция зонта находится в хорошем состоянии и нуждается только в чистке и покраске.

— Сейчас конструкция весит 4,3 тонны, после реконструкции будет на 300-400 кг легче, — уточняет Д.Орлов.

После окончания работ с зонтом-отражателем рабочие снимут кровлю и заменят световой фонарь купола панорамы. Новое остекление уже прибыло. Оно также состоит из нескольких слоев: первое стекло толщиной в шесть миллиметров с ультрафиолетовой защитой, и трехмиллимитровый триплекс с матовой пленкой для создания рассеянного света.

Кровлю будут заменять секторами: сняли — заменили, приступили к следующему сектору. Представитель подрядчика обещает, что открытой кровля оставаться никогда не будет. Материалов и финансов на сегодняшний день достаточно для выполнения всех работ, предпосылок для увеличения стоимости проекта нет.

Техническое помещение и стилобатный этаж

Следующая остановка — техническое помещение под предметным планом, сюда не водят экскурсии. Сейчас здесь установлены временные металлические опоры конструкций, а также кирпичные колонны, усиленные для сейсмоустойчивости стекловолокном.

— Кроме этого здесь обустраивается современная система вентиляции и кондиционирования, стены очищены от грибка. Металлические колонны сооружены для поддержания другой конструкции для установки лесов, где мы находились, так называемый верхний подиум, — напоминает Д.Орлов.

На кровле стилобатного этажа — смотровая площадка с видом на охлаждающий фонтан — верхняя часть многоуровневого основания и расположенных там помещений. Здесь уже проведена пароизоляция и сейчас делаются работы по разуклонке кровли — крыше придают оптимальный уклон для стока воды.

— В данный момент керамзит проливают цементным молоком, при остывании он будет образовывать поверхность, которую в дальнейшем зальют бетоном, сверху уложат два слоя гидроизоляции и гранитное покрытие, — описал процесс руководитель проекта.

Без кочегаров

До последнего времени уникальное здание панорамы отапливалось углем. Рядом с выходом из здания панорамы сбоку возле фонтана размещена дверь в помещение, которое до сих пор являлось музейной котельной.

— Раньше здесь был установлен большой угольный котел. Каждый день его топили три кочегара. Они в тачках тащили сюда уголь и лопатами кидали в топку. Таким образом с 1954 года отапливалась панорама. Последняя топка состоялась 15 марта этого года. Потом котел разобрали. Сейчас в помещении восстанавливают покрытие. Здесь будет тепловой распределительный пункт и централизованное отопление от городской котельной, — сообщил Д. Орлов.

На реконструкцию здания Панорамы из федерального бюджета выделено 700 млн рублей. Сразу после завершения ремонта здания начнутся реставрационные работы художественного полотна и предметного плана, которые обойдутся государству еще в 325 млн рублей. Окончание работ запланировано на конец 2024 года.