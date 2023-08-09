Лето — время танцевать

Научиться танцевать можно в любом возрасте. В этом можно убедиться, посетив танцевальный флэшмоб на Приморском бульваре утром 20 августа. На нем девять пар станцуют бачату, а для зрителей проведут мастер-класс.

— Цель нашего флэшмоба — развитие культуры танца, искусства танца. Самое распространенное заблуждение, которое есть у взрослых, состоявшихся людей, что научиться танцевать можно только в детстве. В человеке много убеждений, но нужно найти в себе решимость и преодолеть внутреннее сопротивление. И тогда человек понимает, что научиться танцевать можно в любом возрасте, — говорит руководитель танцевальной студии StatuS Дмитрий Удовик.

По его словам, занятия танцами улучшают физическое и эмоциональное самочувствие. А еще — развивают грацию и пластику, меняется даже походка. Это время отключиться от многочисленных взрослых проблем, сбросить с себя все заботы. Танцевальный флэшмоб студия StatuS проведет уже в шестой раз. В этом году горожане смогут научиться элементам бачаты и увидеть, как ее станцуют пары, которые уже освоили этот танец.

Кстати, руководитель студии советует взрослым начать занятия именно с бачаты. Этот латиноамериканский танец родом из Доминиканской республики. Бачата относится к разряду социальных танцев, которыми занимаются преимущественно не для соревнований, а в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами. Он простой в изучении — в нем нет сложных движений. При этом танцуют бачату под красивую романтическую музыку. И обучиться ему можно очень быстро, всего месяца за два.

— Взрослым людям я предлагаю начать с бачаты. Это простой, понятный ритм, быстрее начинает получаться. Потом предлагаю познакомиться с танцем сальса — эти два танца разные по темпераменту. Вообще лето — идеальное время для занятий танцами, потому что у нас много мероприятий проходит на открытом воздухе. Мы выезжаем, например, в бухту Мечты в Ласпи. Весь вечер на набережной возле моря я провожу мастер-классы, — говорит Д.Удовик.

А еще танцевальная студия — это то место, где можно найти друзей. Сейчас и мужчины в возрасте всё чаще стали приходить на занятия. Знаменитая фраза Арнольда Шварценнегера из фильма «Вход и Выход», про мужчин, которые не танцуют, а даже двигаются с трудом, становится в современном мире уже неактуальной. Д.Удовик уверен, что мужчина, умеющий танцевать, выглядит более благородно и становится уверенней в себе.

«Севастополь — лидирующий город в Крыму по количеству танцующих людей. Севастопольцы любят танцевать, и это не зависит от возраста. Пока человек хочет и может, он должен танцевать! Это одна из лучших сред, где можно найти себе друзей, пару. К нам приходят семейные пары и одинокие люди. У нас было много случаев, когда люди познакомились на танцах, а потом и поженились», — рассказал Д.Удовик.

Одну интересную историю знакомства в танцевальной студии всегда вспоминают с улыбкой. На занятия пришла девушка по фамилии Журавлёва и отдельно — парень по фамилии Журавлёв. Они не были родственниками и даже не были знакомы друг с другом. Учитель танцев тоже сначала не знал их фамилии, но предложил им тренироваться в паре. Через год парень сделал девушке предложение. Конечно, вот уже несколько лет не обходится без любимой шутки всех студийцев — что девушке повезло, не пришлось менять фамилию, а значит, и паспорт.

А для семейных пар общие занятия танцами подойдут вместо сеансов психотерапии.

— Отношения, как правило, улучшаются. Людям становится интересней друг с другом. Правильно расставляются акценты взаимодействия между супругами. Мужчина чувствует себя более уверенно, ответственно. От него зависит, правильно он поведет или нет. А девушку учат быть более чуткой, более отзывчивой, — рассказал руководитель студии.

— Танцевальный флэшмоб пройдет на Приморском бульваре возле лестниц в воскресенье, 20 августа, в 8.00. В прошлые годы танцоры исполняли кизомбу, сальсу и вест-кост-свинг.