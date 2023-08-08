Жара будет спадать, а море — остывать

По информации дежурного синоптика Елены Лаврушко, в настоящее время у мыса Херсонес температура морской воды +27 градусов, в Ялте +26.

Завтра, 9 августа, ожидается усиление западного ветра до 15 метров в секунду и усиление волнения моря до четырех баллов. При этом синоптики ожидают в Севастополе такое явления, как сгон морской воды, что приведет к кратковременному понижению ее температуры почти повсеместно — от Северной стороне до мыса Херсонес. Это произойдет не резко, а постепенно. В результате температура понизится до 20-22 градусов.

Синоптик также рассказала, что 11 августа по прогнозу — ухудшение погоды в связи с прохождением холодного фронта. Помимо того, что снова ожидается ветер и волна, усиливающаяся до штормовых значений, вероятен дождь и понижение температуры воздуха на 3-4 градуса. Шторм перемешает воду, которая станет прохладнее. После этого примерно на неделю установится нежаркая комфортная погода.

Однако возвращение жары до конца месяца еще возможно.