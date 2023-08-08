Тестируют и улучшают систему подводного стереозрения

Система подводного стереозрения протестирована разработавшими ее инженерами Института робототехники и интеллектуальных технических систем Севастопольского госуниверситета. Она установлена на автономном необитаемом подводном аппарате ММТ-300.

В ходе испытаний аппарат погружался в море и проходил по заданному маршруту на 25-30 метров от научно-исследовательского судна «Пионер М».

По словам директора Института робототехники и интеллектуальных технических систем Алексея Кабанова, испытания выявили ряд слабых мест процесса отладки системы. Результаты ее работы можно оценить только постфактум, после всплытия аппарата. В надводном положении с ним есть связь по вай-фай, им можно управлять, удаленно просматривать видеофайлы и бортовой журнал, но как техника ведет себя под водой в режиме реального времени отследить невозможно.

Поэтому к следующим испытаниям инженеры решили провести модернизацию. Также аппарат будет доукомплектован гидроакустическим модемом передачи данных.

Разработка ведется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», сообщили в управлении информационной политики, маркетинга и PR СевГУ.