Сергей Гармаш выступил в Севастополе под музыку квартета из Донбасса

Показ литературно-музыкальной композиции «И жизнь, и слезы, и любовь!» прошел в Севастопольском академическом русском драматическом театре им.Луначарского. В программе прозвучали рассказы Паустовского и Куприна в музыкальном сопровождении струнного квартета музыкантов из Луганской и Донецкой народных республик, на сцене — автор постановки, народный артист России Сергей Гармаш.

Зрителями постановки стали семьи военнослужащих, врачей и ветеранов. Перед началом спектакля С.Гармаш поблагодарил семьи, в которых есть участники специальной военной операции, за защиту Родины, передает корреспондент ТАСС.

«Мы выступаем с чувством любви к русской литературе, к Куприну, к Паустовскому. Когда ты рассказываешь, ты понимаешь, что такие же люди сидят здесь, в зале, здесь есть все эти персонажи [произведений]», — сказал С.Гармаш журналистам после показа.

Сопровождали чтение рассказов музыкальные композиции в исполнении смешанного коллектива — трое музыкантов из Донецкой филармонии и один — из Луганской филармонии. «Для нас это первый опыт такого озвучивания. Это честь, энергетика Сергея Леонидовича [Гармаша] располагает. На сцене звучат два произведения, а музыкальная озвучка усиливает весь спектр чувств. <...> В зале потрясающая публика, которая откликается на все эмоции», — поделились впечатлениями после постановки солистки квартета. Они добавили, что первые репетиции концерта прошли онлайн.

Спектакль уже был сыгран в Луганске, в пгт Мангуш Донецкой области и в Москве, после Севастополя постановка будет показана в Симферополе.