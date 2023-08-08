Рыбодобывающую отрасль могут поддержать из федерального бюджета

Такой вопрос проработан правительством Севастополя с Федеральным агентством рыболовства и Министерством сельского хозяйства России.

Необходимость такой поддержки связана с отнесением отрасли в число наиболее пострадавшей в регионе.

Об этом сообщила 7 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента сельского хозяйства и лицензирования рынков Наталия Скорюкова.

По ее словам, предприятиям рыбохозяйственной отрасли в апреле уже была оказана поддержка в размере 33 млн рублей из регионального бюджета на возмещение затрат на добычу рыбы. Еще 3,4 млн рублей выделено на поддержание направления аквакультуры.

Н.Скорюкова отметила, что севастопольские рыбаки за первое полугодие 2023 года выловили более девяти тысяч тонн рыбы и более 94 тонн продуктов аквакультуры.