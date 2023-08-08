Производство беспилотников могут наладить в Севастополе в следующем году

Проект по созданию научно-производственного центра (НПЦ) по производству беспилотников севастопольская команда успешно защитила на форуме «Архипелаг 2023», который проходил в Новосибирске с 28 июля по 7 августа.

Задел для создания НПЦ уже сформирован: в СевГУ открыта лаборатория «Динамика полета БАС» (беспилотных авиационных систем), специализированная кафедра, инжиниринговый центр, центр коллективного пользования, летно-испытательный ангар построен. Сформирована команда, разработано несколько опытных моделей БАС, которые были презентованы на ПМЭФ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.

По информации главы города, федеральное финансирование на НПЦ может начаться уже в 2024 году. Кроме того, во время форума ряд российских компаний проявили интерес к размещению производств и сервисных центров в Севастополе.

«Пока наши студенты участвовали в соревнованиях по полетам БПЛА, мы формировали документы по центру для презентации первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Теперь ждем официальных результатов», — добавил директор НОЦ «Мореагробиотех», директор дирекции научной деятельности СевГУ Алексей Чуклин.

После посещения «Архипелага 2023» вице-премьер А.Белоусов сообщил журналистам, что Севастополь планирует сосредоточить работу НПЦ на создании транспортных БАС легкого и среднего классов, предназначенных для эксплуатации в сложных условиях, то есть на море, в горах или при плохой погоде, а также ключевых систем: полетных контроллеров, ОС реального времени и силовой электроники. Его слова процитировала пресс-служба правительства РФ.

В проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» участвовало более четырех тысяч человек: представители вузов, компаний по производству БАС, губернаторы регионов, представители федеральных министерств и крупнейших корпораций.

На форуме прошли самые масштабные в стране соревнования дронов и обсуждались проекты создания НПЦ в регионах. Кстати, в прошлом году форум проходил в трех городах, в том числе, и в Севастополе.