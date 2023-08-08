Переход на отечественные саженцы винограда проходит безболезненно

Такую информацию 7 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя озвучила директор департамента сельского хозяйства Наталья Скорюкова. По ее словам, на предприятии «Качинский плюс» уже действует питомник саженцев местного производства.

Из доклада чиновницы следует, что в этом году севастопольские виноградари запланировали собрать с площади 4,7 тыс га 24 тысяч тонн винограда, при показателе урожайности – 56 центнеров с гектара.

– Сбор урожая начнется во второй половине августа. Оказание системной господдержки позволит своевременно выполнить весь комплекс уходных работ, а также приобрести оборудование и основные средства, – сказала Н.Скорюкова.

Руководитель также отметила, что господдержка позволила заложить новые виноградники и обновить сельхозтехнику, установить шпалеры, компенсировать расходы на внесение удобрений, приобрести оборудование для производства вина.