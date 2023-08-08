Осуждены вандалы, которые разрисовали Таврическую лестницу

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор трем молодым людям, которые в прошлом году разрисовали Таврическую лестницу и жилой дом. Двух вандалов отправили на обязательные работы, третьего — в колонию.

«В июне-июле прошлого года злоумышленники повредили объекты культурного наследия — Таврическую лестницу и жилой дом №4 по улице Генерала Петрова. С помощью трафарета они нанесли надписи на перильные ограждения, подпорные стены лестницы и на фасад дома. Своими действиями они существенно изменили внешний вид объектов, обезобразив, осквернив и повредив их, и причинили ГБУ «Парки и скверы» и ООО «УК «Центр» материальный ущерб», — сообщили в прокуратуре Севастополя.

Вандалов быстро нашли. Оказалось, что это молодые люди 2003 и 2004 годов рождения. Суд назначил двум виновным обязательные работы на 200 и 300 часов. Третьему соучастнику, который уже был осужден за хранение наркотиков, по совокупности преступлений назначено 11 месяцев ограничения свободы.

Вандалы и Таврическая лестница

Это не первый подобный случай вандализма на Таврической лестнице. В 2021 году вынес приговор в отношении трех «художников», изрисовавших краской объект культурного наследия регионального значения «Спуск Таврический».

Что касается ремонта лестницы, ведущегося сейчас, то в середине июля 2023 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться, почему строители полностью разрушили ступени и перила архитектурного памятника. Есть опасение, что первоначальный облик лестницы и ее аутентичность будут утрачены.