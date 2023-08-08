Операторам сотовой связи помогут перейти на мобильные сети 5G

На оборудование базовых станций мобильной связи из федерального бюджета дополнительно направлено около 3,5 млрд рублей. Эти деньги должны помочь сотовым операторам России перейти к мобильным сетям 5G.

«Чтобы облегчить операторам переход к мобильным сетям пятого поколения, в текущем году дополнительно направим около 3,5 млрд рублей на выпуск в нашей стране базовых станций. Всего за последние три года из бюджета на эти цели выделено почти 12 млрд рублей», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам главы кабмина, принятое решение обеспечит сотовое покрытие на аппаратной базе, которая сделана в России. Что, в свою очередь, поможет достижению технологического суверенитета.

В распоряжении М.Мишустина от 28 июля говорится, что деньги из резервного фонда будут выделены ООО «КНС ГРУПП». Это субсидия на возмещение затрат для создания базовых станций.

5G — мобильная связь пятого поколения, она быстрее, умнее и энергоэффективнее, чем нынешняя сеть 4G LTE.