Лихач на гидроцикле сбил женщину на сап-доске

На пляже в Евпатории местный житель не разминулся в воде с отдыхающей из Симферополя. В результате столкновения женщина попала в больницу с двойным переломом ноги.

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что мужчина, взявший на прокат гидроцикл, в результате агрессивной езды не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на жительницу Симферополя, занимавшуюся сапсёрфингом, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя гидроцикла. Выяснилось, что у него нет прав на вождение такого вида транспорта.