Количество мест в Малой академии наук увеличат

В Малой академии наук (МАН) 22 августа начнется набор на новый учебный год.

Чтобы ребенок в следующем году стал учащимся одного из учебных направлений, его родители, начиная с 22 августа, должны зарегистрировать ребенка и заполнить анкету на сайте МАН, а затем в течение трех дней принести оригинал заявления по адресу проспект Генерала Острякова, 163. Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор севастопольского отделения МАН Сергей Пасеин.

Прием ведется на более 140 направлений, на некоторые из которых количество желающих традиционно превышает количество мест. Поэтому прием осуществляется по принципу очередности.

Среди самых актуальных направлений – «Английский язык, 1-4 класс», «Робототехника, 1-4 класс», «Интеллектуальное развитие» (в этом году это направление, возможно, будет называться иначе), а также «Шахматы».

По словам С.Пасеина, в прошлом году общее количество учебных мест в севастопольском отделении МАН было на уровне 2600, в этом году это число будет увеличено, что связано с тем, что МАН стала центром одаренных детей.

- У нас в полтора раза выросло число педагогов, поэтому и детей мы наберем больше, – пояснил директор.

При этом он отметил, что в связи с ростом количества учащихся обостряется тема учебных площадей. Пока руководство МАН прорабатывает вопрос сетевого взаимодействия с городскими школами, что в реальности означает, что школы предоставляют для мановских занятий некоторые свои кабинеты во второй половине дня. Это происходит в разных районах города.

– Сейчас мы открываем секцию шахмат на Северной стороне. И вообще стараемся расширить сеть своих партнеров в разных районах города, – пояснил С.Пасеин.

Кроме этого, он рассказал о предстоящем отборе одаренных детей для участия в двух профильных сменах в лагере «Ласпи». Среди направлений – «математика», «физика», «олимпиадная биология», «проектная деятельность», «олимпиадное программирование», «подводная робототехника».

Для участия в профильных сменах необходимо зарегистрироваться, подать заявление в электронном виде в соответствие с графиком, опубликованном на сайте.

Первая смена соберет математиков, программистов, шахматистов, олимпиадных биологов и проектантов и начнется 12 сентября, вторая по направлениям «олимпиадная физика», «театр», «живопись» и «самбо» стартует 29 сентября.

Планируется, что всего в двух профильных сменах отдохнут примерно 200 детей.