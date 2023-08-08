Хотел не платить таможенные платежи за автомобиль

Сибиряк ездил по Севастополю на нерастаможенной машине с абхазскими номерами. Автомобиль изъяли, а его владельцу предстоит заплатить 2,5 млн рублей — таможенных платежей и пени.

Житель Томской области ввез из Республики Абхазия на территорию Евразийского экономического союза Toyota Celsior. Чтобы не платить таможенный платеж, он предоставил фиктивные документы, заявив автомобиль транспортным средством международной перевозки. Однако, спустя некоторое время, сотрудники ДПС остановили машину в потоке движения в Севастополе. О том, что хозяин использовал автомобиль только для личных поездок по России, свидетельствовали личные вещи, обнаруженные при осмотре салона и багажника, а также материалы фото-видео фиксации.

Собранные полицейскими материалы были переданы прибывшим на место сотрудникам таможни для дальнейшего разбирательства.

Порядок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен ст.264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу гражданам Российской Федерации без разрешения таможенных органов.

Автомобиль у водителя был изъят и передан на ответственное хранение. Теперь жителю Томской области предстоит уплатить таможенные платежи и пени на общую сумму в размере более 2,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.

Кроме того, в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы за езду без ремней безопасности и без страховки ОСАГО.