Глэмпинг в Ласпи построили с нарушениями

Двухэтажные домики для отдыха построили на охраняемой природной территории, на обрыве, без канализации и ливневки, решил Гагаринский районный суд и потребовал нарушения устранить.

Глэмпинг в природном заказнике «Ласпи» был оборудован с нарушениями, это выявила Севастопольская природоохранная прокуратура. ООО «Алника» в пределах заказника проводила работы по обустройству некапитальных строений для временного размещения отдыхающих. На участке было возведено 11 домиков. Но их забыли оборудовать ливневыми стоками и локальными очистными сооружениями. В Черное море попадали неочищенные сточные воды, сообщили в Севастопольской природоохранной прокуратуре.

Кроме того, строительные материалы складировались на землях заказника за пределами арендованного участка, а оборудованных мест для отходов не было вовсе. Водители парковали автомобили вне специализированных мест. Впрочем, незаасфальтированная стоянка автомобилей тоже вызвала вопросы.

По результатам проверки природоохранный прокурор направил в Гагаринский районный суд Севастополя исковое заявление об устранении выявленных нарушений. Иск удовлетворен в полном объеме.

Напомним, что создание глэмпингов поддерживает грантами управление туризма Севастополя.