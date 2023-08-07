В Крыму почти завершили уборку зерновых

Крымские аграрии намолотили уже более двух миллионов тонн зерна, что составляет 95% от прогнозного показателя. По объему урожая лидируют Красногвардейский, Ленинский и Джанкойский районы.

«В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Поздравляю наших аграриев с этим впечатляющим результатом. По состоянию на 7 августа фактически обмолочено более 560 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Осталось убрать зерно на 200 га площади посевных земель Республики Крым.

В уборочную кампанию прошлого года сельхозпроизводители Крыма собрали рекордный урожай — более 2,1 миллионов тонн зерна. В 2021 году показатель был значительно ниже — 1,5 миллионов тонн зерна. Судя по всему, в этом году рекорд 22-го года будет побит.