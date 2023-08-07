Устраивать туристические стоянки и посещать Большую Севастопольскую тропу запретили

Причина такого запрета – повышенный уровень пожарной опасности в Севастопольской зоне. Соответствующий документ опубликован на сайте Севприроднадзора. Запрет введен на всей территории Севастопольского лесничества.

Согласно документу, ограничивается пребывание граждан, въезд транспортных средств за исключением специальных, находящихся в ведомстве лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей и служебного автотранспорта.

Посещение общедоступных мест отдыха также ограничивается, за исключением урочищ «Ближний пляж», «Золотой пляж», «Турецкая поляна», «Торопова дача» и «Аязьма», а также «Пляжа Дельфин».

Также запретили устраивать туристические стоянки, палаточные лагеря, оборудование мест отдыха, посещение Большой Севастопольской Тропы, разведение открытого огня за исключением общедоступных мест отдыха в урочищах «Торопова Дача», «Аязьма» и «Турецкая поляна».

Добавим, что приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, на территории земель лесного фонда в Республике Крым со 2 августа 2023 года продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, на 21 календарный день.