Учатся стрелять по-ворошиловски

В тире Регионального отделения ДОСААФ комсомольцы Севастополя проводят тренировочные стрельбы из пневматической винтовки, готовясь к сентябрьским соревнованиям в память о герое СВО.

«Комсомольцы готовятся к сдаче нормативов на знак ДОСААФ России «Ворошиловский стрелок», а также к военно-историческому соревнованию «Наследие победителей», которые пройдут в сентябре в память о комсомольце-герое Александре Черемёнове», — сообщила пресс-служба Севастопольского городского отделения ЛКСМ РФ.

Как рассказал «Севастопольской газете» первый секретарь севастопольских комсомольцев Александр Крылов, принять участие в сдаче нормативов на знак «Ворошиловский стрелок» им предложили в Региональном отделении ДОСААФ в Севастополе. Комсомольцы идею поддержали. Поскольку нормативы достаточно строгие, им приходится регулярно тренироваться в ДОСААФовском тире на Историческом бульваре. Тренировки проходят еженедельно. В стрельбах принимают участие около 10 стрелков. С началом учебного года комсомольцы хотят привлечь в движение «метких стрелков» школьников и юнармейцев.

Сдача нормативов на знак ДОСААФ России «Ворошиловский стрелок» запланирована на декабрь этого года.

Возрождение традиций

Осенью прошлого года ДОСААФ России инициировал возрождение давней стрелковой традиции «Ворошиловский стрелок».

Тогда же было утверждено Положение о присвоении знаков «Ворошиловский стрелок» и «Юный Ворошиловский стрелок». Первый знак — имеет две степени: 1 и 2 (высшей является первая степень).

Взрослые стрелки выполняют два норматива «Ворошиловского стрелка» — упражнения АК-3 из автомата Калашникова и ПВ-4 из крупнокалиберной винтовки. После успешной сдачи нормативов спортсмены получают право пройти следующие три этапа в течение трех месяцев. После преодоления всех ступеней участнику присваивается личный нагрудный знак «Ворошиловский стрелок».

К выполнению квалификационных испытаний по присвоению знака «Ворошиловский стрелок» привлекаются граждане в возрасте от 17 лет и старше, а граждане от 13 до 16 лет могут принять участие в квалификационных испытаниях по присвоению знака «Юный Ворошиловский стрелок».

История движения «Ворошиловский стрелок» началась летом 1932 года на командирских учетных стрельбах под контролем председателя Реввоенсовета СССР Климента Ворошилова. Подойдя к одной из мишеней он не обнаружил ни одного попадания. Стрелявший командир объяснил промахи проблемами с револьвером. Тогда К.Ворошилов взял его оружие и, выстрелив по мишени, выбил 59 очков из 70 возможных, доказав, что нет плохого оружия. Так было положено начало движения по повышению меткости стрельбы, которое назвали «Ворошиловские стрелки». 29 октября 1932 года было утверждено звание «Ворошиловский стрелок», а 29 декабря 1932 года был утвержден одноименный значок, которым награждались меткие стрелки Красной армии и общества Осоавиахим.

Навыки стрельбы пригодились тысячам воинов во время Великой Отечественной войны. Звание «Ворошиловский стрелок» просуществовало в РККА до 1939 года. На смену ему пришла награда «За отличную стрельбу». Тем не менее, в добровольных организациях эти нормы продолжали сдавать вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

Александр Череменов — первый секретарь Севастопольского горкома комсомола, гвардии младший сержант десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине в боях под Херсоном осенью 2022 года.

А.Череменов родился в Севастополе. В 2014-м году окончил филиал МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Историк. Преподаватель истории». Работал советником директора ГБОУ СОШ №59 в селе Терновка. Он был активным членом Севастопольского Союза Советских офицеров им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова, являлся куратором по молодёжи этой общественной организации, членом Севастопольского Совета РО ДОСААФ и штаба Севастопольского РО ВДЮВПД «Юнармия».