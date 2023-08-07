Севастопольские байдарочники вернулись из Москвы с медалями

На традиционной гонке на гребном канале «Москва» в Крылатском севастопольские спортсмены заняли призовые места. В Москве завершились традиционные соревнования на Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко (AAACUP) по гребле на байдарках и каноэ. Об этом «Севастопольской газете» сообщила тренер севастопольской команды по гребле Ирина Кушаева.

Так, в женской гонке на байдарках-одиночках на самой престижной и короткой в мире дистанции supersprint (100 метров) среди женщин Анастасия Долгова заняла второе место.

Кроме того, Анастасия заняла третье место и на байдарках-двойках.

Высокие награды также завоевал севастополец Александр Долгов, он выступал в категории юниоров до 17 лет. Результат А.Долгова: двойка на 200 метров – первое место, четверка на 500 метров – 1 место, эстафета – 1 место, supersprint (100 метров) – 3 место.



Она сразу пояснила, что спортсмены — не родственники, а однофамильцы. Кроме того, отметила, что для севастопольских спортсменов – московские старты далеко не первые, и наши там традиционно показывают хорошие результаты.

Остается добавить, что наших спортсменов тренируют тренеры СШОР -8 Ирина и Вадим Никитенко.