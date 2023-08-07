С благоустройством двора на Горпищенко, 43 будут разбираться

Вопрос благоустройства территории у дома №43 по улице Горпищенко был поднят на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Это была реакция на видеобращение жильцов дома, снявших целый ролик, посвященный их двору, разгромленному благоустройством.

Тема пронзительного ролика с посвящением «Правительству Севастополя» — результат благоустройства придомовой территории. Вернее тот факт, что прежнее оборудование детской площадки — турники и песочницу — демонтировали и ничем другим не заменили. Главные герои — дети, которые в отсутствие оборудованных детских площадок развлекаются лазаньем по деревьям, а для игр используют парапеты у входа в подъезд.

Ролик под песню «Куда уходит детство?» с акцентом на слова «ходит детство где-то, но не здесь» и выложен на странице Вконтакте губернатора Севастополя Михаила Развожаева и собрал большое количество комментариев. Сам глава города отреагировал на проблему 7 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

«А как опять так получилось? Я уже говорил про это: да, надо выявлять бесхозное, определять на чьем балансе это должно быть. А тут все демонтажем закончилось. Ничего нового людям не предложили. Зачем такое вредительство? Кто там отличился, управляющая компания или район?» — обратился к своему заместителю Евгению Горлову губернатор.

В ответ тот пообещал, что благоустройство восстановят. Территория — не придомовая, поэтому муниципальный округ дал заключение, что оборудование не нормативное и подлежит демонтажу.

— Сейчас уже работаем с населением, чтобы заключали управленческие контракты на содержание данных участков. В случае, если жители отказываются содержать детскую площадку, будем переносить для тех, кто хочет это делать, — виновато прокомментировал Е.Горлов.

На это М.Развожаев ему разъяснил, что если площадка создана на территории двора и относится к общедворовому имуществу, то вопрос установки должен быть рассмотрен на общедомовом собрании жильцов. А демонтировать что-то без разговоров и без согласия жильцов недопустимо.

Что касается Горпищенко, 43, то Е.Горлову поручено разобраться в этой ситуации максимально срочно.