Распланировали и размежевали участок у ТЦ «Лаванда»

На заседании правительства Севастополя 3 августа одобрили проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Вакуленчука, 29, у ТЦ «Лаванда». Там строятся два детских сада и спортивный зал.

Как сообщила и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, площадь проектируемой территории составляет 8,22 га, документация подготовлена по инициативе ООО «Завод «Ротэкс».

«Севастопольская газета» уже сообщала о начале строительства на этой территории двух детских садов на 260 и 120 мест, а также физкультурно-оздоровительного комплекса.

— Также проектным решением предусмотрен раздел ближайшего к ООО «Завод «Ротэкс» земельного участка с целью строительства на образуемом земельном участке здания проектного института для осуществления конструкторской деятельности, — сообщила Ю.Шемонаева.

По ее информации, документацией не предусмотрено резервирование или изъятие земельных участков для государственных нужд, по итогам проведения общественных обсуждений с 10 января по 10 февраля 2023 года возражения не поступили. Проект уже прошел процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

В ходе обсуждения М.Развожаев напомнил о предусмотренном в этом районе благоустройстве.

На вопрос о проектном институте, и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов пояснил, что сейчас предприятие занимается выпуском оконных систем, участок у них по площади довольно большой, поэтому они предлагают разделить его: на одном останется производство, на втором — разместят опытно-конструкторское подразделение и архитектурно-планировочное бюро.

— По сути, это офисное здание с научными исследованиями, — добавил М.Жукалов.

На вопрос о транспортной доступности, последовало пояснение, что основная дорога — по ул.Вакуленчука. Заезд же к объектам социальной и коммерческой застройки будет со стороны дороги-дублера. С ул.Вакуленчука заезда не будет.

— Проектными решениями заезд предусмотрен со стороны дублера и образуется участок под улично-дорожную сеть, — подтвердила Ю.Шемонаева.

При этом М.Жукалов упомянул о неудобствах, которые создает проложенная воздушным способом на высоте 40 метров высоковольтная линия.

— Убрать бы под землю эту высоковольтную линию, которая находится в зоне общественно-деловой застройки, и в непосредственной близости с парком и социальными учреждениями, — высказал пожелание М.Жукалов.

И.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено рассказал, что в рамках департамента транспорта проектируется подъездную дорогу, которая будет обеспечивать подъезды к садикам и к ФОКу со стороны ул.Вакуленчука.