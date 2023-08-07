Пропускной пункт «Джанкой» после ракетной атаки на Чонгарский мост закрыт

В районе Чонгарского моста на севере Крыма днем 6 августа был нанесен ракетный удар. Часть ракет сбиты силами ПВО, но есть и попадание. Повреждено дорожное полотне автомобильного моста.

«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Работа пропускного пункта «Джанкой» временно приостановлена. Два других пункта работают в штатном режиме.

Как сообщили крымском минтрансе, для обеспечения комфортных условий прохождения досмотра и предупреждения очередей логистика организована следующим образом:

— через пункт пропуска «Перекоп» движутся исключительно грузовые машины и фургоны;

— через «Армянск» — легковые автомобили и рейсовые автобусы.

Таким же образом был организован объезд после атаки ракетами на Чонгарский мост 22 июня 2023 года. Схема проезда в Крым через ПП «Перекоп» и «Армянск» делает путь на полуостров длиннее примерно на 200 км.

Поврежден и мост на Арабатскую стрелку

Кроме атаки на Чонгарский мост 6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по мосту через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения, сообщил губернатор Херсонской обрасти Владимир Сальдо.

Он добавил, что «киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и поселок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу».