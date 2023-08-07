Проект «Умные остановки» вышел в финал всероссийского конкурса

Севастопольские «умные остановки» вошли в финал конкурса «Герои городов» в номинации «Мобильность». Победителя выберут по итогам голосования, которое проходит в интернете со 2 по 15 августа.

В описании к севастопольскому проекту сказано, что он был завершен в 2021 году. В городе установили 24 остановочных комплекса «Умная остановка». Общая стоимость проекта составила 35 миллионов рублей.

«Умные остановки всегда чистые, на них отсутствуют отметки вандализма, уличной росписи и обрывков объявлений, установленное оборудование всегда исправно, все возникающие недочеты оперативно устраняются. Реализация проекта улучшает качество инфраструктуры улично-дорожной сети, выполняя эстетическую функцию, создавая удобства и комфорт населению. Все материалы, используемые в конструкциях, местного производства, сборка конструкций и благоустройство прилегающей территории производится самостоятельно», — говорится в описании.

В конкурсе рассматривались проекты, реализованные в 2020-2022 годах, по 10 номинациям: жилищные условия, доход и работа, здоровье, экология, мобильность, индустрия гостеприимства, культура и отдых, образование, цифровые продукты и сервисы, бренд города.

В финал вышли 87 проектов из разных городов России. На сегодняшний день за умные севастопольские остановки проголосовали 213 человек. Проект, набравший наибольшее число голосов, будет признан победителем номинации.

Организатором бизнес-премии «Герои городов» выступает госкорпорация ВЭБ.РФ совместно с Московским урбанистическим форумом, порталом Развивай.рф при поддержке школы управления «Сколково». Цель проекта — поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни горожан.

Проголосовать за свой город можно по ссылке герои.города.рф.