Коммунальные тарифы хотят повысить на 9,5 %

Размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городу Севастополю предлагается увеличить со второго полугодия 2024 года.

Информация об этом опубликована на сайте городского правительства.

Ресурсоснабжающие организации должны были направить свои предложения об установлении тарифов на следующие три года в управление по тарифам Севастополя. В итоге с 1 января и по первое июля 2024 года, судя по размещенной информации, повышения тарифов не произойдет. Но с 1 июля севастопольцам, вероятно, придется за коммуналку платить больше на 9,5%.

Стоимость услуг в 2025 и 2026 годах будет рассчитываться по специальной формуле. Тарифы будут зависеть от уровня инфляции, в том числе, от изменения цены на энергоресурсы.