«Гения парковки» нашли и оштрафовали

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя привлекли к ответственности водителя, который в нарушение ПДД припарковал свой «Мерседес» на тротуаре в центре города.

На минувших выходных в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции была выявлена публикация, содержащая фотографии автомобиля, припаркованного на тротуаре на пересечении улиц Маяковского и Сенявина с подписью: «Гений парковки на стометровке». Нарушение водителя вынуждало пешеходов выходить на проезжую часть дороги и подвергаться риску.

Данная информация была направлена сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции ГИБДД, которые установили личность нарушителя — владельца «Мерседеса». Им оказался 38-летний местный житель.

В отношении автовладельца сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ. Санкция статьи влечет наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.