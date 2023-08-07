Дорогу на Вакуленчука опять ремонтируют

Ремонт дороги на улице Вакуленчука от ЦУМа до пересечения улицы Руднева обещают завершить в сентябре.

Казалось бы, улицу отремонтировали не так давно (начинали в декабре 2014 года), качество дорожного полотна даже проверяли общественники из московского Общенародного фронта и не высказали существенных замечаний. Но асфальт кое-где уже стал не идеальным, чего нельзя сказать о почти новых добротных бордюрах. Именно поэтому их демонтаж с обеих сторон дороги вверх от остановки у ЦУМа вызвал вопросы: «Как, опять?», «И чем те были плохи?»

Но факт остается фактом — бордюры вдоль дороги выкорчевали, в том числе на остановках, пассажирам общественного транспорта приходится это учитывать, загружаясь в автобусы и маршрутки и выгружаясь из них.

Как оказалось, ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» заключило контракт с АО «Севастопольское управление дорожного строительства» («Севдорстрой») на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт автомобильных дорог по улицам Крымская, Адмирала Азарова, Вакуленчука (640 м), Ахтырская и Таганрогская на общую сумму 63,6 млн рублей. Контракт заключили 19 июля 2023, со сроком исполнения – 13 декабря текущего года.

Однако весь объект разделен на этапы, первым из которых как и раз и является улица Вакуленчука. В контракте обозначены сроки выполнения строительных работ: 19 июля — 12 сентября. Стоимость этого этапа работ — 16,9 млн рублей.

Отметим, что работы ведутся и по вечерам, и в выходные.