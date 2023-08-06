В районе проведения спасательных работ танкера «Сиг» портится погода

Ухудшение погодных условий наблюдается в месте проведения аварийно-спасательных работ танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения, предположительно в результате атаки надводного беспилотника у Керченского пролива предыдущей ночью.

«В районе стоянки аварийного танкера «Сиг», получившего повреждения в результате атаки морского дрона в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу, 6 августа продолжаются работы по устранению последствий предполагаемого теракта. По состоянию на 8.00 утра 6 августа наблюдается ухудшение погодных условий в районе проведения аварийно-спасательных работ», — сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Федерального агентства морского и речного транспорта.

Установка пластыря и другие работы продолжатся при улучшении погодных условий. Аварийное судно на плаву, стоит на якоре, в кольце боновых ограждений, поступления воды внутрь корпуса нет, машинное отделение задраено, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет, уточнили в ведомстве.

В аварийно-спасательных работах и их обеспечении принимают участие суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий», НИС «Импульс» и РВК «Водолаз Кузьминых», добавляется в публикации.

Ранее Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщало, что танкер «Сиг», атакованный украинской стороной, получил пробоину в районе машинного отделения. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Пострадавших нет, судно на плаву. К нему были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива нет.