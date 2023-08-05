«Поэт Андрухаев» уже не возит балаклавских пляжников

Из-за происшествия с катером на пляже «Серебряный» рейсы пока прекращены.

При отходе с пляжа «Поэт Андрухаев» зацепил одним винтом трос мертвого якоря. Экипаж катера и персонал пляжа пытались своими силами освободить винт, но намотавшийся капроновый канат пришлось срезать. Катер своим ходом вернулся в Балаклаву.

После происшествия капитан Севастопольского порта 4 августа не дал разрешение на выход в море катеру «Поэт Андрухаев» до проведения контрольного осмотра судна.

Катер возит отдыхающих на пляжи «Серебряный» и «Золотой» с 1 августа. Стоимость проезда в одну сторону 100 и 150 рублей соответственно. Жителям Балаклавы положена 50-процентная скидка. За день катер делал семь круговых рейсов.