На выходных будет очень жарко

Показатели температуры в Ростовской, Волгоградской области и Краснодарском крае будут близки к экстремальным значениям. Жару на Русской равнине синоптики связывают с продвижением в регион гребня антициклона из Арктики. Этот очаг заключил в свою область прогревшийся в Средней Азии воздух. Зной дополнительно усилит и поток средиземноморского тепла на периферии атлантического циклона, который сейчас захватил страны Восточной Европы.

«В ближайшие дни усилится антициклон, будет нарастать жара. Осадки прекратятся практически повсеместно, возможны небольшие локальные в республиках Северного Кавказа. Дневной зной будет только крепнуть, в его эпицентре на юге страны окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Такая ситуация сохранится как минимум до середины следующей недели», — сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Если еще в пятницу днем столбики термометров в Краснодаре достигали 35 градусов, что всего на 5 градусов выше нормы, то к воскресенью температура повысится до 39-41 градуса. В краевом центре могут обновиться не только суточные рекорды жары, но и абсолютный максимум всего месяца. Аналогичная ситуация в воскресенье — в Ростове-на-Дону и Волгограде.

В Крыму — тропики

По прогнозу Крымского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, на выходных 5 и 6 августа на полуострове сохранится сухая жаркая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и тропической воздушной массы. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 21...26°, в горах 15...20°; днем 33...38°, в горах 25...30°.