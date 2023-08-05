Керченский пролив атакован морскими дронами

Российский танкер получил пробоину в районе машинного отделения в результате ночной атаки морскими беспилотными катерами в районе Керченского пролива. Разлива топлива нет.

«Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал. Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира. Сейчас будут разбираться — буксировать или нет, пока стоят на якоре. Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС.

Экипаж танкера, получившего повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной, находится в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска. На борту 11 человек.

«Танкером «Сиг» (судовладелец «Транспетрочарт») <...> получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — говорится в сообщении в телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта.

Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Пострадавших нет, судно на плаву. К нему были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

«Произведена обоновка аварийного судна (АС). Поступление забортной воды прекращено. С НИС «Импульс» на СБС «Меркурий» переданы водоотливные средства. По состоянию на 4.00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря», — говорится в сообщении.