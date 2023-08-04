Жители сел, где нет интернета, по интернету голосуют за его подключение

Портал Госуслуг приглашает жителей сел проголосовать за подключение к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году. Проголосовать могут только жители этих населенных пунктов, где нет интернета и доступа к Госуслугам.

«До 13 августа включительно Минцифры проводит всероссийское голосование — какие населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек обеспечить интернетом в следующем году. Это может быть село, поселок или деревня в том регионе, где вы зарегистрированы», — сообщает рассылка Госуслуг.

Всего к высокоскоростному интернету планируется подключить 1481 малонаселенный пункт, набравший наибольшее количество голосов. Результаты объявят 18 декабря 2023 г. на Госуслугах.

На сегодняшний день в голосовании по Севастополю лидирует село Пироговка Верхнесадовского муниципального округа. За него проголосовали уже 36 человек. На втором месте — село Родниковое (30 человек), а на третьем — поселок 1-е отделение Золотой балки (22 человека). В селе Резервном смогли проголосовать восемь человек, в Павловке — шесть, а в Озерном — всего три человека.

Голосовать могут только зарегистрированные жители этого населенного пункта.

При отсутствии доступа к интернету проголосовать можно по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123 112, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр.2. В послании нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого. Письма принимаются до 10 сентября включительно.