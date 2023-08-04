Выступили перед детьми Мелитополя и Бердянска

В рамках «Больших гастролей» Севастопольский театр юного зрителя выступил в городах Бердянске и Мелитополе.

Гастроли были организованы «Росконцертом» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

На сценах Городского дворца культуры Бердянска и ДК Железнодорожников Мелитополя юным зрителям показали спектакль «Мишкины шишки» по пьесе украинского советского детского писателя и драматурга Ефима Чеповецкого.

Постановку о приключениях главного героя постановки — медвежонка — в ДК «Железнодорожников» Мелитополя представили для детей с инвалидностью и семей социальных категорий.

«Профессиональные актеры театра во время представления взаимодействовали с маленькими зрителями. Дети словно жили в сказочном мире, который был создан на сцене. Замечательная игра актеров, яркие декорации и костюмы, веселые песни и танцы очень понравились маленьким зрителям», — отметили в Министерстве труда и социальной политики Запорожской области.