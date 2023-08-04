Все вражеские беспилотники над Крымом уничтожены

В ночь на 4 августа ВС России отразили атаку 13 украинских БПЛА на Крым, сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — сообщили в МО. — В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».