В грубой форме высказывался о Вооруженных силах России

Очередное дело о дискредитации российской армии направлено в Ленинский районный суд Севастополя. В социальной сети 38-летний местный житель позволил себе в грубой форме высказаться о Вооруженных силах РФ.

Негативные комментарии были обнаружены в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю. Мужчина в грубой форме обсуждал использование Вооруженных сил РФ в целях поддержания международного мира и безопасности, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Личность мужчины была установлена. Полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении и провели профилактическую беседу.

Меру наказания для севастопольца определит суд.