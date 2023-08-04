У охотника за цветным металлом изъяли почти две тонны взрывчатки

В мастерской у жителя города Армянска сотрудники ФСБ нашли почти две тонны взрывчатки. Он закупал, а потом разбирал боеприпасы, чтобы получать лом цветных металлов и метательные взрывчатые вещества.

«Установлено, что 56-летний житель Армянска с сентября по декабрь 2022 года незаконно приобрел не менее 186 артиллерийских выстрелов калибра 152 мм. В ходе обыска в складском помещении, где подсудимый организовал мастерскую, сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю обнаружили около 1,8 тонн метательных взрывчатых веществ», — сообщили в пресс-службе в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Весь боезапас жителя Армянска в совокупной массе составил 1,25 тонн в тротиловом эквиваленте. В ФСБ уверены: это могло привести к катастрофическим последствиям в Армянске, как в случае намеренного подрыва, так и при случайной детонации из-за нарушения техники безопасности.

Суд первой и апелляционной инстанций признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом. Изъятые взрывчатые вещества переданы МО РФ для использования по назначению.