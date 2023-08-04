Туристическую сферу поддержат деньгами

Решение принято с учетом тенденции по снижения турпотока, прекращения авиасообщений, уменьшения логистических возможностей, а также сокращения доходов туристической отрасли, сохранения работников и трудовых коллективов.

Выплаты коснутся гостиниц, пансионатов, туристических агентств, предприятий общественного питания, морских перевозок, кинотеатров и предприятий других видов деятельности, относящихся к туристической сфере.

Расчет мер поддержки будут составлять, исходя из четырех МРОТ на одного сотрудника, с учетом текущего уровня, что составляет почти 65 тысяч рублей.

В целом, мера поддержки коснется примерно 2300 юридических лиц и предпринимателей, с общей численностью работников – 8,5 тысяч человек.

Прием заявок запустят в электронном виде с 4 августа до 15 сентября 2023 года.

Подавать заявки нужно в электронном виде, никакой необходимости в посещении департамента и Фонда поддержки предпринимательства не потребуется.

Заявки будут принимать на Портале по взаимодействию власти и бизнеса, а

ключевым требованием к заявителям станет сохранение по итогам третьего квартала 2023 года не менее 80% численности работников, по сравнению с третьим кварталом 2022 года.