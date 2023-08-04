Туристы застряли на подъеме на Ильяс-Кая

На горном туристическом маршруте Большой Севастопольской тропы, на одном из сложных участков виа ферраты «Ильяс-Кая», застряли два туриста. Чтобы снять их со скалы, потребовалось пять спасателей.

Сообщение об инциденте поступили в Спасательную службу Севастополя 3 августа в 15.40. Туристы застряли на маршруте Д-Ж виа ферраты. К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Юг» ПСО. Спасательные работы завершились почти в семь вечера, сообщили в Спасательной службе.

В спасении незадачливых скалолазов участвовали пять человек и две единицы техники.

Виа феррата на горе Ильяс-Кая — система соединенных между собой приспособлений из металлических скоб — виа феррат, по которым можно взобраться на вершины скальных массивов Ильяс-Кая и Деликли-Бурун. Это самая протяженная виа феррата в России. Наиболее сложным считается участок «Д-Ж» — он был спроектирован и оборудован летом 2019 года.

Дословно виа феррата переводится как «железная тропа».