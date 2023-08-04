Пристав закрыла долги по алиментам ради красивой отчетности

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по Нахимовскому району УФССП Севастополя. Она обвиняется злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при осуществлении исполнительных мероприятий по взысканию с родителей алиментов на содержание их детей.

Судебный пристав-исполнитель незаконно закрыла шесть исполнительных производств по алиментам на общую сумму в 2,3 млн рублей. Женщина хотела сэкономить свое время и повысить результаты своей работы.

«С октября 2020 по март 2021 годов действующий на тот момент пристав-исполнитель, чтобы облегчить нагрузку и одновременно повысить результативность своей работы, вносила в служебные документы ложные сведения об отсутствии задолженностей по алиментам. На основании прекращенных исполнительных производств родители шестерых детей были незаконно освобождены от уплаты алиментов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

С алиментщиков были сняты все наложенные ограничения, а дальнейшие меры к взысканию задолженности судебными приставами не принимались. Сейчас права детей восстановлены. В отношении бывшего пристава было возбуждено уголовное дело, которое на данный момент направлено в Нахимовский районный суд.