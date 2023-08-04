Предложения горожан по ремонту сквера Петра и Павла не приняли во внимание

К акту, составленному по результатам проведенной государственной историко-культурной экспертизы по предстоящему капитальному благоустройству объекта культурного наследия — сквера у собора Петра и Павла, поступили 12 предложений от жителей города.

Все они опубликованы на сайте Севнаследия.

Жители города обращают внимание на отсутствие в проекте работ по сохранению центральной входной группы, а также транзитной входной группы с южной стороны, второстепенной — с северной стороны.

Не вызвал оптимизма и предстоящий демонтаж цельных гранитных ступеней лестниц, что, по мнению участников обсуждения, совершенно недопустимо.

Предстоящая замена фонарей на новые вызывает сомнения в их гармоничном сочетании с обликом сквера и Петропавловского собора.

Еще одно предложение касается состояния подпорных стен вокруг сквера и отсутствие в проекте работ по реставрации исторических колонн входной группы, с восстановлением исторических фонарей на колоннах.

Из представленной экспертизы жители города не вполне поняли, будут ли реставрироваться парапеты по периметру сквера, те самые, что в немалой степени определяют его общий вид.

Есть предложения по установке в сквере детской площадки, есть — и по возвращению общественных туалетов, которые там когда-то были.

Особый предмет боли — озеленение сквера.

Также высказано мнение, что работы по благоустройству сквера не должны проводиться без учета, что его территория относится прежде всего к Петропавловскому собору.

Интересно, что ни одно из высказанных предложений Управлением охраны объектов культурного наследия не принято к рассмотрению. Большинство оценены, как не имеющие отношения к акту экспертизы или несущественные.