На улице Маяковского хотят построить рынок еды

Архитектурно-проектное бюро «Основа» выложило на своем сайте визуализацию проекта превращения здания на ул.Маяковского, 7 в Артбухте в ресторанный комплекс.

Сейчас на пересечении ул.Маяковского с переулком Торговым закрытое зеленой сеткой и строительными лесами неприглядное строение, на первом этаже которого работает алкомаркет.

«Проект реконструкции здания в рынок еды (ресторанный комплекс) в центре города стал одним из сложнейших проектов, реализованных командой АПБ «Основа»: Пожелания главного архитектора, исторически сложившаяся застройка, стесненные условия и требования заказчиков на протяжении нескольких месяцев воздействовали на проектные решения», — сообщается на сайте бюро.

Проект был подготовлен в двух вариантах. Первый — архитекторы назвали неоклассическим, а второй — модерновым. И в том, и в другом случае двухэтажное здание будет с эксплуатируемой крышей. На первом этаже разместят фудкорт, а на крыше — непосредственно сам ресторан.

«В неоклассическом варианте исполнения здание приобретает более грубый (истинные севастопольцы скажут: неприступный), но одновременно парадный, присущий городу стиль. В модерновом варианте мы постарались посмотреть на Севастополь 2050 года, когда, возможно, приспособление и изменение фасада станет неотъемлемой частью новой парадигмы трансформации городского кольца», — объяснили в АПБ «Основа» разницу проектов.

Площадь здания, которое планируется реконструировать, составляет 3,9 тысяч квадратных метров.